flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1653 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1653 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1653
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1653 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2208, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Oktober 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungF
Preis
395 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion St James’s - 1. November 2025
VerkäuferSt James’s
Datum1. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
145 $
Preis in Auktionswährung 110 GBP
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion NOONANS - 16. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Spink - 6. September 2022
VerkäuferSpink
Datum6. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Spink - 5. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2022
ErhaltungFR
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion NOONANS - 24. Mai 2022
VerkäuferNOONANS
Datum24. Mai 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Spink - 24. Februar 2021
VerkäuferSpink
Datum24. Februar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion CNG - 5. Juni 2019
VerkäuferCNG
Datum5. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Heritage - 21. Dezember 2017
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Heritage - 21. Dezember 2017
VerkäuferHeritage
Datum21. Dezember 2017
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion DNW - 16. Juni 2017
VerkäuferDNW
Datum16. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2016
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2016
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Künker - 7. Oktober 2014
VerkäuferKünker
Datum7. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Spink - 26. März 2014
VerkäuferSpink
Datum26. März 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1653 auf der Auktion Künker - 25. September 2013
VerkäuferKünker
Datum25. September 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1653Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen