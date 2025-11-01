6 Pence 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2208, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Oktober 2014.

