GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1653
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Auktionspreise (24)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2208, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Oktober 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum1. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
145 $
Preis in Auktionswährung 110 GBP
VerkäuferHeritage
Datum21. Dezember 2017
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte