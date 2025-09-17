1/2 Penny 1649-1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny 1649-1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32681, welches bei Heritage Auctions für 990 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2021.

