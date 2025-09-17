GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Penny 1649-1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,24 g
- Durchmesser10,5 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Penny
- Jahr1649-1660
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionspreise (69)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny 1649-1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32681, welches bei Heritage Auctions für 990 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 200 USD
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
116 $
Preis in Auktionswährung 85 GBP
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte