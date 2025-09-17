flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Penny 1649-1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Penny 1649-1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Penny 1649-1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,24 g
  • Durchmesser10,5 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Penny
  • Jahr1649-1660
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Penny 1649-1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (69)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny 1649-1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32681, welches bei Heritage Auctions für 990 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 200 USD
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
116 $
Preis in Auktionswährung 85 GBP
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Stephen Album - 26. Januar 2025
VerkäuferStephen Album
Datum26. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion CNG - 4. Dezember 2024
VerkäuferCNG
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Heritage - 20. Juli 2023
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Heritage - 20. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. Juli 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Heritage - 19. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. Juli 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion CNG - 14. Juni 2023
VerkäuferCNG
Datum14. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion CNG - 14. Juni 2023
VerkäuferCNG
Datum14. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion Davissons Ltd. - 17. Mai 2023
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum17. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny 1649-1660 auf der Auktion NOONANS - 9. März 2023
VerkäuferNOONANS
Datum9. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1649Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1/2 PennyNumismatische Auktionen