1 Schilling 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Stack's Bowers
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1653
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:490 USD
Auktionspreise (193)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21617, welches bei Heritage Auctions für 8.050 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
