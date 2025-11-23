1 Schilling 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21617, welches bei Heritage Auctions für 8.050 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.

Erhaltung UNC (3) AU (15) XF (8) VF (109) F (51) VG (2) G (1) PO (2) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS62 (2) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (6) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (6) VF25 (5) F12 (1) DETAILS (11) Service PCGS (23) NGC (22)

