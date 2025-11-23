flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Schilling 1653 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Schilling 1653 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1653
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:490 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1653 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (193)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21617, welches bei Heritage Auctions für 8.050 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
1118 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
162 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion NOONANS - 21. Oktober 2025
VerkäuferNOONANS
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Stephen Album - 21. September 2025
VerkäuferStephen Album
Datum21. September 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Scuotto Numismatica & ... - 20. September 2025
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Scuotto Numismatica & ... - 20. September 2025
VerkäuferScuotto Numismatica & ...
Datum20. September 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. Mai 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. Mai 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Spink - 2. April 2025
VerkäuferSpink
Datum2. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Schilling 1653 auf der Auktion London Coins - 7. Dezember 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1653Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen