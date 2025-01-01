flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 1 Schilling des Gemeinschaft - Großbritannien

type-coin
type-coin

1 Schilling 1649-1660

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
164903916510158165231441653119416540791655013165607116570416580331659001660016
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftAlle Britische MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen