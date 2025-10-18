flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Schilling 1654 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Schilling 1654 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1654
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1654 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (79)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31896, welches bei Heritage Auctions für 2.160 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungF
Preis
447 $
Preis in Auktionswährung 340 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Leu - 18. Oktober 2025
VerkäuferLeu
Datum18. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
428 $
Preis in Auktionswährung 340 CHF
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. Mai 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. Mai 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion CNG - 23. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum23. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungVG10 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungVG10 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion NOONANS - 16. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. März 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Stack's - 2. November 2023
VerkäuferStack's
Datum2. November 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Davissons Ltd. - 17. Mai 2023
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum17. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1654 auf der Auktion Spink - 31. März 2023
VerkäuferSpink
Datum31. März 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
