1 Schilling 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1654
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionspreise (79)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31896, welches bei Heritage Auctions für 2.160 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2022.
