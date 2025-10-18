1 Schilling 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31896, welches bei Heritage Auctions für 2.160 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2022.

