GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Münzen von Großbritannien 1654

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Unite 1654
Durchschnittlicher Preis12000 $
Verkauf
015
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone 1654
Durchschnittlicher Preis18000 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Krone 1654
Durchschnittlicher Preis4200 $
Verkauf
01

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Krone 1654
Durchschnittlicher Preis4100 $
Verkauf
017
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone 1654
Durchschnittlicher Preis690 $
Verkauf
044
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling 1654
Durchschnittlicher Preis560 $
Verkauf
079
Vorderseite
Rückseite
6 Pence 1654
Durchschnittlicher Preis460 $
Verkauf
019
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis210 $
Verkauf
0162
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis370 $
Verkauf
2107
Vorderseite
Rückseite
1/2 Penny 1649-1660
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
069
