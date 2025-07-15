GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1654 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht30 g
- Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1654
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4100 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1291, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 12.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
13758 $
Preis in Auktionswährung 12500 CHF
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum30. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
