1 Krone 1654 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1291, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 12.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung AU (2) XF (3) VF (8) F (3) FR (1) Erhaltung (slab) AU53 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (1) Service NGC (4) ICG (1)