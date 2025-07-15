flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1654 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1654 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1654 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht30 g
  • Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1654
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1654 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1291, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 12.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion St James’s - 15. Juli 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
2551 $
Preis in Auktionswährung 1900 GBP
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
13758 $
Preis in Auktionswährung 12500 CHF
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 30. Juli 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum30. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Davissons Ltd. - 1. April 2020
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum1. April 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Spink - 28. Januar 2019
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2019
ErhaltungFR
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Morton & Eden - 2. Juli 2015
VerkäuferMorton & Eden
Datum2. Juli 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Spink - 25. März 2015
VerkäuferSpink
Datum25. März 2015
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2013
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2013
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Heritage - 12. September 2011
VerkäuferHeritage
Datum12. September 2011
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Goldberg - 26. September 2007
VerkäuferGoldberg
Datum26. September 2007
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Heritage - 15. September 2006
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2006
ErhaltungVF25 ICG
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Spink - 28. September 2005
VerkäuferSpink
Datum28. September 2005
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion Goldberg - 1. Juni 2005
VerkäuferGoldberg
Datum1. Juni 2005
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion UBS - 14. September 1999
VerkäuferUBS
Datum14. September 1999
ErhaltungVF
Preis
