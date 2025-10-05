flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1654 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1654 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1654
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1654 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (19)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97129, welches bei Heritage Auctions für 1.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Rauch - 5. Oktober 2025
VerkäuferRauch
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
376 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungF
Preis
256 $
Preis in Auktionswährung 190 GBP
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Spink - 25. September 2024
VerkäuferSpink
Datum25. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Spink - 5. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2022
ErhaltungFR
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Morton & Eden - 26. November 2021
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. November 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion London Coins - 2. September 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum2. September 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Spink - 5. Juli 2017
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2017
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion London Coins - 4. September 2016
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2016
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 2. November 2013
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum2. November 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Heritage - 28. September 2007
Großbritannien 6 Pence 1654 auf der Auktion Heritage - 28. September 2007
VerkäuferHeritage
Datum28. September 2007
ErhaltungXF45 ICG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1654Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen