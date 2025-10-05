GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1654
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Auktionspreise (19)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97129, welches bei Heritage Auctions für 1.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungF
Preis
256 $
Preis in Auktionswährung 190 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum2. November 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte