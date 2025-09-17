GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,92 g
- Durchmesser18 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1649-1660)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionspreise (162)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1141, welches bei The New York Sale für 1.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
