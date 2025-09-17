flag
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) (Großbritannien, Gemeinschaft)

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,92 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1649-1660)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionspreise (162)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1141, welches bei The New York Sale für 1.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungXF
Preis
658 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 21. Oktober 2025
VerkäuferNOONANS
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungF
Preis
87 $
Preis in Auktionswährung 65 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 3. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Juni 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. Februar 2025
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
