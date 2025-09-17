2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1141, welches bei The New York Sale für 1.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Januar 2022.

