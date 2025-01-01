flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 2 Pence (1/2 Groat) des Gemeinschaft - Großbritannien

2 Pence (1/2 Groat) 1649

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1649-1660)0162
