GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1654 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)

no imageno image

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,275 g
  • Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1654
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1654 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 163, welches bei NOONANS für 3.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2025.

Erhaltung
Großbritannien 1 Krone 1654 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
