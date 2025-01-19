GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9,1 g
- Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeUnite
- Jahr1654
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:12000 USD
Auktionspreise (15)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1654 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30217, welches bei Heritage Auctions für 26.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
3600 $
Preis in Auktionswährung 3600 USD
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
5760 $
Preis in Auktionswährung 5760 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. November 2011
ErhaltungVF
Preis
******
