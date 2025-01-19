flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Unite 1654 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Unite 1654 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeUnite
  • Jahr1654
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:12000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1654 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1654 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30217, welches bei Heritage Auctions für 26.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
3600 $
Preis in Auktionswährung 3600 USD
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
5760 $
Preis in Auktionswährung 5760 USD
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Coin Cabinet - 24. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. April 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Spink - 15. September 2020
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Spink - 15. September 2020
VerkäuferSpink
Datum15. September 2020
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 11. September 2018
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Heritage - 11. September 2018
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2018
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 18. November 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. November 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1654 auf der Auktion UBS - 22. Januar 2008
VerkäuferUBS
Datum22. Januar 2008
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1654Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen UniteNumismatische Auktionen