1 Penny Ohne jahr (1649-1660) (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 12208, welches bei Stack's Bowers für 2.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. März 2025.

