GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1649-1660) (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,48 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1649-1660)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:370 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (105)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 12208, welches bei Stack's Bowers für 2.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. März 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
158 $
Preis in Auktionswährung 120 GBP
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
184 $
Preis in Auktionswährung 140 GBP
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Sovereign Rarities - 23. September 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Davissons Ltd. - 23. Juli 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Heritage - 26. Juni 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Heritage - 26. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. Juni 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion CNG - 4. Juni 2025
VerkäuferCNG
Datum4. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Spink - 2. April 2025
VerkäuferSpink
Datum2. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19. November 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum19. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1649-1660) auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
