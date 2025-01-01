flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 1 Penny des Gemeinschaft - Großbritannien

type-coin
type-coin

1 Penny 1649

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1649-1660)2107
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftAlle Britische MünzenBritische Münzen 1 PennyNumismatische Auktionen