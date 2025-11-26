Doppelte Krone 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1654 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1633, welches bei SINCONA AG für 16.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

