Großbritannien

Doppelte Krone 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Doppelte Krone 1654 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Doppelte Krone 1654 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,55 g
  • Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeDoppelte Krone
  • Jahr1654
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:18000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone 1654 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1654 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1633, welches bei SINCONA AG für 16.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone 1654 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS64 NGC
