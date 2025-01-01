flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Goldmünzen Doppelte Krone des Gemeinschaft - Großbritannien

type-coin
type-coin

Doppelte Krone 1649-1660

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
16490316500816510221652031653020165401165500165601165700166000
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftAlle Britische MünzenBritische Münzen Doppelte KroneNumismatische Auktionen