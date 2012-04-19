flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Doppelte Krone 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Doppelte Krone 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,55 g
  • Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeDoppelte Krone
  • Jahr1656
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:24000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 196, welches bei Baldwin's of St. James's für 14.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Erhaltung
Großbritannien Doppelte Krone 1656 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. April 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1656Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen Doppelte KroneNumismatische Auktionen