Doppelte Krone 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 196, welches bei Baldwin's of St. James's für 14.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Erhaltung XF (1)