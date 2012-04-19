GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,55 g
- Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeDoppelte Krone
- Jahr1656
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:24000 USD
Auktionspreise (1)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 196, welches bei Baldwin's of St. James's für 14.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.
Erhaltung
