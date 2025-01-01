flag
Münzen von Großbritannien 1656

Goldmünzen (Gemeinschaft)

Unite 1656
Durchschnittlicher Preis16000 $
Verkauf
012
Doppelte Krone 1656
Durchschnittlicher Preis24000 $
Verkauf
01
1 Krone 1656
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00

Goldmünzen (Oliver Cromwell)

50 Schilling 1656 Probe
Durchschnittlicher Preis220000 $
Verkauf
04
Broad 1656 Probe
Durchschnittlicher Preis39000 $
Verkauf
1161
1/2 Broad 1656 Probe
Durchschnittlicher Preis26000 $
Verkauf
09

Silbermünzen (Gemeinschaft)

1 Krone 1656
Durchschnittlicher Preis6200 $
Verkauf
0108
1/2 Krone 1656
Durchschnittlicher Preis560 $
Verkauf
074
1 Schilling 1656
Durchschnittlicher Preis1600 $
Verkauf
071
6 Pence 1656
Durchschnittlicher Preis670 $
Verkauf
042
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis210 $
Verkauf
0162
1 Penny Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis370 $
Verkauf
2107
1/2 Penny 1649-1660
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
069

Silbermünzen (Oliver Cromwell)

1/2 Krone 1656
Durchschnittlicher Preis5400 $
Verkauf
017
