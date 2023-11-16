flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Unite 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Unite 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeUnite
  • Jahr1656
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:16000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 114, welches bei Baldwin's of St. James's für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Sovereign Rarities - 16. November 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
19872 $
Preis in Auktionswährung 16000 GBP
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
20400 $
Preis in Auktionswährung 20400 USD
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 9. Dezember 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Dezember 2020
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Stack's - 18. Januar 2020
VerkäuferStack's
Datum18. Januar 2020
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 5. Mai 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Spink - 22. Juni 2011
VerkäuferSpink
Datum22. Juni 2011
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Mai 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Mai 2011
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite 1656 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 3. Mai 2005
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum3. Mai 2005
ErhaltungVF
Preis
