Unite 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 114, welches bei Baldwin's of St. James's für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2011.

Erhaltung UNC (7) AU (1) XF (2) VF (2) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (2) MS61 (4) DETAILS (1) Service NGC (6) PCGS (2)