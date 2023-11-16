GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9,1 g
- Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeUnite
- Jahr1656
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:16000 USD
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 114, welches bei Baldwin's of St. James's für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
19872 $
Preis in Auktionswährung 16000 GBP
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
20400 $
Preis in Auktionswährung 20400 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Dezember 2020
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Mai 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte