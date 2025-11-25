flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Probe Broad 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Avers Probe Broad 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers Probe Broad 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • WertangabeBroad
  • Jahr1656
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:39000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):93000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Probe Broad 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (161)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe Broad 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2285, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 270.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 25. November 2025
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum25. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Tennants Auctioneers - 19. November 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum19. November 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
51058 $
Preis in Auktionswährung 38000 GBP
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
78000 $
Preis in Auktionswährung 78000 USD
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungSP61 PCGS
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungPF61 PCGS
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Rauch - 13. Dezember 2024
VerkäuferRauch
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion GINZA - 16. November 2024
VerkäuferGINZA
Datum16. November 2024
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
