GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Probe Broad 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9,1 g
- Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
- Durchmesser30 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- WertangabeBroad
- Jahr1656
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:39000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):93000 USD
Auktionspreise (161)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe Broad 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2285, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 270.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
51058 $
Preis in Auktionswährung 38000 GBP
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
78000 $
Preis in Auktionswährung 78000 USD
123...8
