GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Münzkatalog von Oliver Cromwell (1656-1658)
Goldmünzen
Silbermünzen
Kupfermünzen
Preise und Beschreibung der Münzen von Oliver Cromwell
FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Kupfer$12,000-015
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658). Schild
Gold$39,000$93,0001161
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe Broad 1656
Silber$3,800-3292
Großbritannien, Oliver Cromwell
1/2 Krone 1658
Silber$2,800-3302
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Schilling 1658. HIB &c PRO
Silber$6,200-024
Großbritannien, Oliver Cromwell
6 Pence 1658. Niederländische Kopie. HIB . PRO
Silber$6,200-3365
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Krone 1658. 1658/7
Silber$12,000$25,00006
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Krone 1658. Tanner's Kopie. 1658
Gold$220,000$380,00004
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe 50 Schilling 1656
Silber$10,000-06
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Krone 1658. Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert
Gold$26,000$45,00009
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe 1/2 Broad 1656
Silber$19,000-02
Großbritannien, Oliver Cromwell
6 Pence 1658. HIB &c PRO
Silber$31,000-02
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Schilling 1658. Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert
Silber$5,400-017
Großbritannien, Oliver Cromwell
1/2 Krone 1656
Kupfer$26,000-01
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658). Drei Säulen
