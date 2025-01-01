flag
Münzkatalog von Oliver Cromwell (1656-1658)

Insgesamt hinzugefügte Münzen: 14

Zeitraum von Oliver Cromwell
coinGoldmünzen
coinSilbermünzen
coinKupfermünzen
Münze aus dem Jahr

Preise und Beschreibung der Münzen von Oliver Cromwell

FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658). Schild
Kupfer$12,000-015Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe Broad 1656
Gold$39,000$93,0001161Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
1/2 Krone 1658
Silber$3,800-3292Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Schilling 1658. HIB &c PRO
Silber$2,800-3302Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
6 Pence 1658. Niederländische Kopie. HIB . PRO
Silber$6,200-024Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Krone 1658. 1658/7
Silber$6,200-3365Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Krone 1658. Tanner's Kopie. 1658
Silber$12,000$25,00006Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe 50 Schilling 1656
Gold$220,000$380,00004Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Krone 1658. Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert
Silber$10,000-06Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe 1/2 Broad 1656
Gold$26,000$45,00009Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
6 Pence 1658. HIB &c PRO
Silber$19,000-02Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
1 Schilling 1658. Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert
Silber$31,000-02Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
1/2 Krone 1656
Silber$5,400-017Coin photoCoin photo
Großbritannien, Oliver Cromwell
Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658). Drei Säulen
Kupfer$26,000-01
