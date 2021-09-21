GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1658. Tanner's Kopie. 1658 (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Vielfalt: Tanner's Kopie. 1658
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht30 g
- Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
- Durchmesser39,5 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1658
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:12000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25000 USD
Auktionspreise (6)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . Tanner's Kopie. 1658. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1267, welches bei SINCONA AG für 360.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2021
ErhaltungXF
Preis
10931 $
Preis in Auktionswährung 8000 GBP
