GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1658. Tanner's Kopie. 1658 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Vielfalt: Tanner's Kopie. 1658

Avers 1 Krone 1658 Tanner's Kopie 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers 1 Krone 1658 Tanner's Kopie 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht30 g
  • Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
  • Durchmesser39,5 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1658
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:12000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1658 Tanner's Kopie 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (6)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . Tanner's Kopie. 1658. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1267, welches bei SINCONA AG für 360.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. September 2021
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2021
ErhaltungXF
Preis
10931 $
Preis in Auktionswährung 8000 GBP
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Bonhams - 23. März 2016
VerkäuferBonhams
Datum23. März 2016
ErhaltungVF
Preis
3360 $
Preis in Auktionswährung 3360 USD
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2013
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2013
ErhaltungPF64 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
VerkäuferGoldberg
Datum26. Mai 2008
ErhaltungPF64 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Goldberg - 1. Juni 2005
VerkäuferGoldberg
Datum1. Juni 2005
ErhaltungPF64 NGC
Preis
