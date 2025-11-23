flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1658. HIB &c PRO (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Vielfalt: HIB &c PRO

Avers 1 Schilling 1658 HIB &c PRO - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers 1 Schilling 1658 HIB &c PRO - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1658
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1658 HIB &c PRO - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (299)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1658 . HIB &c PRO. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30260, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.

Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Emporium Hamburg - 19. November 2025
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum19. November 2025
ErhaltungVF
Preis
2374 $
Preis in Auktionswährung 2050 EUR
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Heritage Eur - 14. November 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungVF
Preis
395 $
Preis in Auktionswährung 340 EUR
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
VerkäuferStack's
Datum4. November 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Auction World - 20. Juli 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 3. April 2025
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Davissons Ltd. - 12. März 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum12. März 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion CNG - 23. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum23. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 19. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 28. November 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum28. November 2025
ErhaltungF
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungUNC
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note NGC
