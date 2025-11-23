GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1658. HIB &c PRO (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Vielfalt: HIB &c PRO
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser25 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1658
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2800 USD
Auktionspreise (299)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1658 . HIB &c PRO. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30260, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum19. November 2025
ErhaltungVF
Preis
2374 $
Preis in Auktionswährung 2050 EUR
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum12. März 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
