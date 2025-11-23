1 Schilling 1658. HIB &c PRO (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1658 . HIB &c PRO. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30260, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.

Erhaltung UNC (69) AU (26) XF (78) VF (89) F (23) VG (3) FR (2) Keine Note (9) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (7) MS63 (29) MS62 (17) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (5) AU55 (6) AU53 (3) AU50 (7) XF45 (6) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (4) Service NGC (72) PCGS (31) ANACS (2)

