1/2 Krone 1658 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Avers 1/2 Krone 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers 1/2 Krone 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1658
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (289)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 318, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 20.125 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2008.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Cambi Aste - 13. November 2025
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungAU
Preis
2318 $
Preis in Auktionswährung 2000 EUR
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
2284 $
Preis in Auktionswährung 1700 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Auction World - 20. Juli 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25. März 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25. März 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion NOONANS - 18. Februar 2025
VerkäuferNOONANS
Datum18. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion CNG - 23. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum23. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion CNG - 15. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Coin Cabinet - 26. November 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. November 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion London Coins - 7. Dezember 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
