GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1658 (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser33 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1658
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3800 USD
Auktionspreise (289)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 318, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 20.125 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2008.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...14
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte