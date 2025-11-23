1/2 Krone 1658 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 318, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 20.125 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2008.

Erhaltung UNC (63) AU (51) XF (75) VF (71) F (20) G (1) FR (1) Keine Note (7) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (1) MS64 (11) MS63 (12) MS62 (13) MS61 (7) AU58 (25) AU55 (7) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (4) VF30 (3) VF25 (1) DETAILS (7) PL (1) + (1) Service NGC (64) PCGS (41) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (2)

BAC (2)

Baldwin's of St. James's (20)

Bolaffi (1)

Bonhams (1)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (1)

Cambi Aste (1)

CNG (14)

DNW (26)

GINZA (1)

Goldberg (16)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

Heritage (49)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (2)

Künker (4)

Leu (1)

London Coins (19)

Morton & Eden (4)

New York Sale (5)

Nihon (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (9)

NOONANS (11)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Numisor (1)

SINCONA (1)

Sovereign Rarities (3)

Spink (44)

St James’s (4)

Stack's (19)

Stanley Gibbons Baldwin's (19)

Status International (2)

The Coinery (2)