GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658). Drei Säulen (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Vielfalt: Drei Säulen

Avers Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) Drei Säulen - Münze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) Drei Säulen - Münze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht3,39 - 4 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1 Farthing
  • JahrOhne jahr (1657-1658)
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:26000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) Drei Säulen - Münze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (1)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) . Drei Säulen. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1154, welches bei Dix Noonan Webb für 19.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2021.

Erhaltung
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
