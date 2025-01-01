flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Münzen von Großbritannien 1657

Goldmünzen

Unite 1657
Durchschnittlicher Preis9200 $
Verkauf
01
Doppelte Krone 1657
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
1 Krone 1657
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00

Silbermünzen

1/2 Krone 1657
Durchschnittlicher Preis3700 $
Verkauf
02
1 Schilling 1657
Durchschnittlicher Preis2200 $
Verkauf
04
6 Pence 1657
Durchschnittlicher Preis2000 $
Verkauf
04
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis210 $
Verkauf
0162
1 Penny Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis370 $
Verkauf
2107
1/2 Penny 1649-1660
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
069

Kupfermünzen

1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) ProbeSchild
Durchschnittlicher Preis12000 $
Verkauf
015
1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) ProbeDrei Säulen
Durchschnittlicher Preis26000 $
Verkauf
01
