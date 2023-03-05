Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658). Schild (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) . Schild. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1156, welches bei Dix Noonan Webb für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2021.

Erhaltung XF (6) VF (4) F (3) VG (2) Erhaltung (slab) DETAILS (1) Service NGC (1)