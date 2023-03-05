GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658). Schild (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Vielfalt: Schild
Foto von: Stanley Gibbons Baldwin's
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht3,39 - 4 g
- Durchmesser22 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe1 Farthing
- JahrOhne jahr (1657-1658)
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:12000 USD
Auktionspreise (15)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) . Schild. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1156, welches bei Dix Noonan Webb für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
10960 $
Preis in Auktionswährung 9000 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Mai 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte