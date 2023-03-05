flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658). Schild (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Vielfalt: Schild

Avers Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) Schild - Münze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) Schild - Münze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: Stanley Gibbons Baldwin's

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht3,39 - 4 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1 Farthing
  • JahrOhne jahr (1657-1658)
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:12000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Probe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) Schild - Münze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (15)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) . Schild. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1156, welches bei Dix Noonan Webb für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
10960 $
Preis in Auktionswährung 9000 GBP
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
14338 $
Preis in Auktionswährung 11000 GBP
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion London Coins - 5. März 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum5. März 2023
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungVG
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion New York Sale - 6. Januar 2016
VerkäuferNew York Sale
Datum6. Januar 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2014
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Mai 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Mai 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 25. September 2006
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2006
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 25. September 2006
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2006
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Farthing Ohne jahr (1657-1658) (Probe) auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 25. September 2006
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2006
ErhaltungXF
Preis
