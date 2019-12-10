flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1657 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1657 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1657 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1657
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1657 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1657 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 168, welches bei Spink für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Dezember 2017.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1657 auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2019
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
2106 $
Preis in Auktionswährung 1600 GBP
Großbritannien 6 Pence 1657 auf der Auktion DNW - 10. Oktober 2019
VerkäuferDNW
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungF
Preis
800 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Großbritannien 6 Pence 1657 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1657 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1657Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen