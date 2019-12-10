GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1657 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1657
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1657 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 168, welches bei Spink für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Dezember 2017.
Erhaltung
