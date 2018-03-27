flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1657 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Schilling 1657 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Schilling 1657 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1657
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1657 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1657 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 422, welches bei Spink für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2018.

Erhaltung
Großbritannien 1 Schilling 1657 auf der Auktion DNW - 6. Juni 2019
VerkäuferDNW
Datum6. Juni 2019
ErhaltungF
Preis
1270 $
Preis in Auktionswährung 1000 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1657 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
5387 $
Preis in Auktionswährung 3800 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1657 auf der Auktion DNW - 16. Juni 2017
VerkäuferDNW
Datum16. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1657 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. Juni 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Juni 2016
ErhaltungFR
Preis
