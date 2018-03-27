1 Schilling 1657 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1657 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 422, welches bei Spink für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2018.

Erhaltung VF (2) F (1) FR (1)