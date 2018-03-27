GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1657 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Spink
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1657
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1657 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 422, welches bei Spink für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2018.
Erhaltung
