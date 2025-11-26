flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1657 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Unite 1657 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Unite 1657 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeUnite
  • Jahr1657
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1657 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1657 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 622, welches bei SINCONA AG für 8.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1657 auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
