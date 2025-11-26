Unite 1657 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1657 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 622, welches bei SINCONA AG für 8.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

