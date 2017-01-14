flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1658. HIB &c PRO (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Vielfalt: HIB &c PRO

Avers 6 Pence 1658 HIB &c PRO - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers 6 Pence 1658 HIB &c PRO - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1658
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:19000 USD
Auktionspreise (2)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1658 . HIB &c PRO. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2462, welches bei Stack's Bowers für 38.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2017.

Erhaltung
Service
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2017
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2017
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
38000 $
Preis in Auktionswährung 38000 USD
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Bonhams - 3. Juni 2013
VerkäuferBonhams
Datum3. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
