6 Pence 1658. HIB &c PRO (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1658 . HIB &c PRO. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2462, welches bei Stack's Bowers für 38.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2017.

