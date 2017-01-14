GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1658. HIB &c PRO (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Vielfalt: HIB &c PRO
Foto von: Stack's Bowers
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1658
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:19000 USD
Auktionspreise (2)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1658 . HIB &c PRO. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2462, welches bei Stack's Bowers für 38.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2017.
Erhaltung
Service
Beliebte Abschnitte