Probe 1/2 Broad 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 1/2 Broad 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2170, welches bei MDC Monaco für 60.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2025.

Erhaltung PROOF (7) UNC (2) Erhaltung (slab) MS62 (1) PF65 (1) PF64 (1) PF63 (5) CAMEO (4) Service NGC (8)