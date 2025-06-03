GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Probe 1/2 Broad 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,55 - 5,95 g
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe1/2 Broad
- Jahr1656
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:26000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):45000 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 1/2 Broad 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2170, welches bei MDC Monaco für 60.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2025.
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
68530 $
Preis in Auktionswährung 60000 EUR
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2017
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
