GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Probe 1/2 Broad 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Avers Probe 1/2 Broad 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers Probe 1/2 Broad 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,55 - 5,95 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1/2 Broad
  • Jahr1656
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:26000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):45000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Probe 1/2 Broad 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 1/2 Broad 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2170, welches bei MDC Monaco für 60.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Broad 1656 (Probe) auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
68530 $
Preis in Auktionswährung 60000 EUR
Großbritannien 1/2 Broad 1656 (Probe) auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungPF63 NGC
Preis
51200 $
Preis in Auktionswährung 46000 CHF
Großbritannien 1/2 Broad 1656 (Probe) auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungPF64 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungUNC
Preis
Großbritannien 1/2 Broad 1656 (Probe) auf der Auktion CNG - 10. Januar 2018
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2018
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2017
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2017
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2017
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2017
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2017
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2017
ErhaltungPF63 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Broad 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2017
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2017
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
