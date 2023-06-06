flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Avers 1/2 Krone 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers 1/2 Krone 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1656
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1146, welches bei Dix Noonan Webb für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2021.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
10428 $
Preis in Auktionswährung 8000 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Sovereign Rarities - 6. Juni 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum6. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
19129 $
Preis in Auktionswährung 14000 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Spink - 30. Oktober 2018
VerkäuferSpink
Datum30. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion CNG - 12. September 2018
VerkäuferCNG
Datum12. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion CNG - 16. Mai 2018
VerkäuferCNG
Datum16. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 17. April 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum17. April 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Spink - 26. September 2016
VerkäuferSpink
Datum26. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 9. Februar 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Februar 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2013
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2013
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2013
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 23. September 2008
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum23. September 2008
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Oliver CromwellMünzen aus von Großbritannien 1656Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1/2 KroneNumismatische Auktionen