GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser33 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1656
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5400 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1146, welches bei Dix Noonan Webb für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Januar 2021.
Erhaltung
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum17. April 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Februar 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte