GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1658. Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Vielfalt: Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht30 g
- Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
- Durchmesser39,5 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1658
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10000 USD
Auktionspreise (6)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 435, welches bei Spink für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum21. April 2019
ErhaltungAU50 NGC
Preis
VerkäuferAuction World
Datum23. April 2018
ErhaltungAU50 NGC
Preis
