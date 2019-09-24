flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1658. Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Vielfalt: Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert

Avers 1 Krone 1658 Niederländische Kopie "N" auf der Vorderseite ist invertiert - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers 1 Krone 1658 Niederländische Kopie "N" auf der Vorderseite ist invertiert - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht30 g
  • Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
  • Durchmesser39,5 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1658
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1658 Niederländische Kopie "N" auf der Vorderseite ist invertiert - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (6)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 435, welches bei Spink für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
5280 $
Preis in Auktionswährung 4000 GBP
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 24. September 2019
VerkäuferSpink
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
11216 $
Preis in Auktionswährung 9000 GBP
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Auction World - 21. April 2019
VerkäuferAuction World
Datum21. April 2019
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Auction World - 23. April 2018
VerkäuferAuction World
Datum23. April 2018
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Künker - 8. Oktober 2014
VerkäuferKünker
Datum8. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
