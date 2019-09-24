1 Krone 1658. Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 435, welches bei Spink für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Erhaltung AU (2) XF (1) VF (3) Erhaltung (slab) AU50 (2) Service NGC (2)