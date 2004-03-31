1 Schilling 1658. Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1658 . Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 197, welches bei Dix Noonan Webb für 20.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Juni 2015.

Erhaltung XF (2)