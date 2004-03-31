flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1658. Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Vielfalt: Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert

Avers 1 Schilling 1658 Niederländische Kopie "N" auf der Vorderseite ist invertiert - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers 1 Schilling 1658 Niederländische Kopie "N" auf der Vorderseite ist invertiert - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1658
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:31000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1658 Niederländische Kopie "N" auf der Vorderseite ist invertiert - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (2)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1658 . Niederländische Kopie. "N" auf der Vorderseite ist invertiert. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 197, welches bei Dix Noonan Webb für 20.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Juni 2015.

Erhaltung
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion DNW - 10. Juni 2015
VerkäuferDNW
Datum10. Juni 2015
ErhaltungXF
Preis
30908 $
Preis in Auktionswährung 20000 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 31. März 2004
VerkäuferSpink
Datum31. März 2004
ErhaltungXF
Preis
