6 Pence 1658. Niederländische Kopie. HIB . PRO (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1658 . Niederländische Kopie. HIB . PRO. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2014, welches bei SINCONA AG für 10.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

