GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1658. Niederländische Kopie. HIB . PRO (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Vielfalt: Niederländische Kopie. HIB . PRO
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1658
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionspreise (24)Variante (2)
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1658 . Niederländische Kopie. HIB . PRO. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2014, welches bei SINCONA AG für 10.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
9000 $
Preis in Auktionswährung 9000 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Februar 2016
ErhaltungVF
Preis
