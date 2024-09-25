flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1658. Niederländische Kopie. HIB . PRO (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Vielfalt: Niederländische Kopie. HIB . PRO

Avers 6 Pence 1658 Niederländische Kopie HIB . PRO - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers 6 Pence 1658 Niederländische Kopie HIB . PRO - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1658
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1658 Niederländische Kopie HIB . PRO - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (24)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1658 . Niederländische Kopie. HIB . PRO. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2014, welches bei SINCONA AG für 10.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
9000 $
Preis in Auktionswährung 9000 USD
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion St James’s - 25. September 2024
VerkäuferSt James’s
Datum25. September 2024
ErhaltungVF
Preis
537 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion SINCONA - 17. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum17. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Spink - 17. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum17. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Spink - 30. Oktober 2018
VerkäuferSpink
Datum30. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Morton & Eden - 27. Juni 2018
VerkäuferMorton & Eden
Datum27. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion New York Sale - 10. Januar 2018
VerkäuferNew York Sale
Datum10. Januar 2018
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Künker - 28. Juni 2017
VerkäuferKünker
Datum28. Juni 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 9. Februar 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Februar 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion DNW - 10. Juni 2015
VerkäuferDNW
Datum10. Juni 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Heritage - 16. August 2010
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Heritage - 16. August 2010
VerkäuferHeritage
Datum16. August 2010
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2010
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2010
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2010
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 26. September 2006
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum26. September 2006
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Spink - 30. März 2006
VerkäuferSpink
Datum30. März 2006
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Spink - 31. März 2004
VerkäuferSpink
Datum31. März 2004
ErhaltungXF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
