Probe 50 Schilling 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 50 Schilling 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51036, welches bei Stack's Bowers für 420.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2023.

Erhaltung PROOF (2) UNC (1) AU (1) Erhaltung (slab) AU55 (1) PF62 (2) CAMEO (2) Service PCGS (2) NGC (1)