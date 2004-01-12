flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Probe 50 Schilling 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Avers Probe 50 Schilling 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers Probe 50 Schilling 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht22,2 g
  • Reines Gold (0,6545 oz) 20,3574 g
  • Durchmesser28,5 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC12

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe50 Schilling
  • Jahr1656
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):380000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Probe 50 Schilling 1656 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 50 Schilling 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51036, welches bei Stack's Bowers für 420.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 50 Schilling 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 50 Schilling 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungPF62 CAMEO PCGS
Preis
330000 $
Preis in Auktionswährung 330000 USD
Großbritannien 50 Schilling 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
Großbritannien 50 Schilling 1656 (Probe) auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungPF62 CAMEO PCGS
Preis
420000 $
Preis in Auktionswährung 420000 USD
Großbritannien 50 Schilling 1656 (Probe) auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 50 Schilling 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage - 12. Januar 2004
Großbritannien 50 Schilling 1656 (Probe) auf der Auktion Heritage - 12. Januar 2004
VerkäuferHeritage
Datum12. Januar 2004
ErhaltungUNC
Preis
