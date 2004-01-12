GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Probe 50 Schilling 1656 (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht22,2 g
- Reines Gold (0,6545 oz) 20,3574 g
- Durchmesser28,5 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC12
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe50 Schilling
- Jahr1656
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):380000 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen MünzeProbe 50 Schilling 1656 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51036, welches bei Stack's Bowers für 420.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungPF62 CAMEO PCGS
Preis
330000 $
Preis in Auktionswährung 330000 USD
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungPF62 CAMEO PCGS
Preis
420000 $
Preis in Auktionswährung 420000 USD
