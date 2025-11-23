GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1658. 1658/7 (Großbritannien, Oliver Cromwell)
Vielfalt: 1658/7
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht30 g
- Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
- Durchmesser39,5 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumOliver Cromwell
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1658
- Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionspreise (362)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . 1658/7. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 232.559 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum19. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
1969 $
Preis in Auktionswährung 1700 EUR
VerkäuferGINZA
Datum15. November 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
11324 $
Preis in Auktionswährung 1750000 JPY
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
