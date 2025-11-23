1 Krone 1658. 1658/7 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . 1658/7. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 232.559 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2023.

