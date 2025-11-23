flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1658. 1658/7 (Großbritannien, Oliver Cromwell)

Vielfalt: 1658/7

Avers 1 Krone 1658 1658/7 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver CromwellRevers 1 Krone 1658 1658/7 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht30 g
  • Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
  • Durchmesser39,5 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumOliver Cromwell
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1658
  • Name & RolleOliver Cromwell (Lordprotektor)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1658 1658/7 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Oliver Cromwell
Auktionspreise (362)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . 1658/7. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Oliver Cromwell und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 232.559 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Emporium Hamburg - 19. November 2025
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum19. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
1969 $
Preis in Auktionswährung 1700 EUR
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion GINZA - 15. November 2025
VerkäuferGINZA
Datum15. November 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
11324 $
Preis in Auktionswährung 1750000 JPY
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Rhenumis - 6. November 2025
VerkäuferRhenumis
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Roxbury’s - 24. Oktober 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum24. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion St James’s - 26. September 2025
VerkäuferSt James’s
Datum26. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Rumnicoin - 25. September 2025
VerkäuferRumnicoin
Datum25. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Numismatica Ars Classica - 3. Dezember 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum3. Dezember 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Dezember 2025
ErhaltungAU58 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Oliver CromwellMünzen aus von Großbritannien 1658Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen