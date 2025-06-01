1 Schilling 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 921, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 6.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

Erhaltung UNC (2) AU (7) XF (3) VF (41) F (17) VG (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (1) VF20 (4) F15 (1) DETAILS (1) Service NGC (12) PCGS (3)

