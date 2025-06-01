flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Schilling 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Schilling 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1656
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (71)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 921, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 6.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
8027 $
Preis in Auktionswährung 6500 CHF
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
673 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Stack's - 2. Juni 2022
VerkäuferStack's
Datum2. Juni 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Davissons Ltd. - 12. Mai 2021
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum12. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Heritage - 15. Oktober 2020
VerkäuferHeritage
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1656 auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2020
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2020
ErhaltungF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
