1 Schilling 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1656
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (71)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 921, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 6.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
8027 $
Preis in Auktionswährung 6500 CHF
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungVF
Preis
