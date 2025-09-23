flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1656 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1656 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1656 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht30 g
  • Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1656
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1656 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (108)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 40409, welches bei Stack's Bowers für 20.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
3684 $
Preis in Auktionswährung 2800 GBP
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Sovereign Rarities - 23. September 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum23. September 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
7200 $
Preis in Auktionswährung 7200 USD
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Höhn - 22. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1656 auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
