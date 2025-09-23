1 Krone 1656 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 40409, welches bei Stack's Bowers für 20.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2025.

