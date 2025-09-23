GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1656 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht30 g
- Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1656
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6200 USD
Auktionspreise (108)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 40409, welches bei Stack's Bowers für 20.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
3684 $
Preis in Auktionswährung 2800 GBP
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
