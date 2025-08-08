1/2 Krone 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1293, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 32.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

