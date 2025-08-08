flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1656
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (74)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1293, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 32.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungF
Preis
511 $
Preis in Auktionswährung 380 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
1289 $
Preis in Auktionswährung 1000 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Spink - 19. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Spink - 26. Juni 2024
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Numisor - 25. April 2023
VerkäuferNumisor
Datum25. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion St James’s - 4. Februar 2023
VerkäuferSt James’s
Datum4. Februar 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Spink - 5. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Heritage - 24. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum24. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. September 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. September 2020
ErhaltungFR
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1656 auf der Auktion London Coins - 6. September 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. September 2020
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
