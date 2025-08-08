GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1656
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35000 USD
Auktionspreise (74)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1293, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 32.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungF
Preis
511 $
Preis in Auktionswährung 380 GBP
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. September 2020
ErhaltungFR
Preis
******
******
