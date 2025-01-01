flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 1/2 Krone des Gemeinschaft - Großbritannien

type-coin
type-coin

1/2 Krone 1649-1660

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1649061651034165203816532154165404416550416560741657021658091659031660015
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftAlle Britische MünzenBritische Münzen 1/2 KroneNumismatische Auktionen