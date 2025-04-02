GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Stanley Gibbons Baldwin's
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1658
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2500 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1017, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 2.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2015
ErhaltungF
Preis
