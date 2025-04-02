1/2 Krone 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1017, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 2.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2016.

Erhaltung XF (1) VF (5) F (3) Erhaltung (slab) DETAILS (1) Service NGC (1)