1/2 Krone 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Stanley Gibbons Baldwin's

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1658
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1017, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 2.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 2. April 2025
VerkäuferSpink
Datum2. April 2025
ErhaltungF
Preis
414 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion DNW - 10. Oktober 2019
VerkäuferDNW
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
1476 $
Preis in Auktionswährung 1200 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. Mai 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2015
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2010
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2010
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
