1/2 Krone 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1660
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (15)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 216, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
1880 $
Preis in Auktionswährung 1400 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
700 $
Preis in Auktionswährung 700 USD
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2017
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. Mai 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2016
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1660 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
