1/2 Krone 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 216, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juni 2024.

