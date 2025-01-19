GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1660
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2900 USD
Auktionspreise (15)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 216, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juni 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
700 $
Preis in Auktionswährung 700 USD
Beliebte Abschnitte