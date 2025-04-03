flag
1/2 Krone 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1651 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1651 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1651
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2100 USD
Durchschnittspreis (PROOF):18000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1651 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (34)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31102, welches bei Heritage Auctions für 17.625 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
1710 $
Preis in Auktionswährung 1300 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungVF
Preis
3001 $
Preis in Auktionswährung 2300 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion SINCONA - 17. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum17. Mai 2023
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Roxbury’s - 21. Oktober 2022
VerkäuferRoxbury’s
Datum21. Oktober 2022
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 5. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 30. Mai 2019
VerkäuferHeritage
Datum30. Mai 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 5. Juli 2017
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2017
ErhaltungVF
Preis
