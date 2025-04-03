1/2 Krone 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31102, welches bei Heritage Auctions für 17.625 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.

Erhaltung PROOF (1) UNC (1) AU (1) XF (4) VF (20) F (4) VG (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (1) PF64 (1) DETAILS (3) Service PCGS (4) NGC (1)

