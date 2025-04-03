GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1651
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2100 USD
Durchschnittspreis (PROOF):18000 USD
Auktionspreise (34)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31102, welches bei Heritage Auctions für 17.625 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
Preis
