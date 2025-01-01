flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Münzen von Großbritannien 1651

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Unite 1651
Durchschnittlicher Preis11000 $
Verkauf
053
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone 1651
Durchschnittlicher Preis12000 $
Verkauf
022
Vorderseite
Rückseite
1 Krone 1651
Durchschnittlicher Preis9100 $
Verkauf
014

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Krone 1651
Durchschnittlicher Preis11000 $
Verkauf
07
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone 1651
Durchschnittlicher Preis2100 $
Verkauf
034
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling 1651
Durchschnittlicher Preis1100 $
Verkauf
0158
Vorderseite
Rückseite
6 Pence 1651
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
151
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis210 $
Verkauf
0162
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis370 $
Verkauf
2107
Vorderseite
Rückseite
1/2 Penny 1649-1660
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
069
