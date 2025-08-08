GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1651
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionspreise (158)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 39, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 15.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Oktober 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCNG
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
