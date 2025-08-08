1 Schilling 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 39, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 15.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Oktober 2013.

Erhaltung UNC (20) AU (19) XF (23) VF (71) F (19) FR (3) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (7) MS62 (2) MS61 (4) AU58 (2) AU55 (7) AU50 (1) XF45 (2) VF30 (1) DETAILS (14) Service NGC (37) PCGS (6) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (2)

Busso Peus (1)

CNG (20)

Davissons Ltd. (3)

DNW (15)

Goldberg (3)

Heritage (30)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (2)

Künker (1)

London Coins (8)

Morton & Eden (2)

New York Sale (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

NOONANS (8)

Numismatica Ars Classica, Zurich (2)

Roma Numismatics (1)

Spink (36)

St James’s (5)

Stack's (5)

Stanley Gibbons Baldwin's (6)

Stephen Album (2)

Tennants Auctioneers (2)

TimeLine Auctions (1)