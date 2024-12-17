1 Krone 1651 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 822, welches bei Spink für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2017.

