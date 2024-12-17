flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1651 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1651 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1651 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht30 g
  • Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1651
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:11000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1651 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (7)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 822, welches bei Spink für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
12056 $
Preis in Auktionswährung 9500 GBP
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 30. Juli 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum30. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
2856 $
Preis in Auktionswährung 4000 AUD
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. Mai 2010
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2010
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
VerkäuferStack's
Datum25. April 2008
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1651Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen