GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1651 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Stack's Bowers
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht30 g
- Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1651
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:11000 USD
Auktionspreise (7)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 822, welches bei Spink für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum30. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
2856 $
Preis in Auktionswährung 4000 AUD
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte