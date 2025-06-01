flag
6 Pence 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1651 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1651 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1651
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1297, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 4.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
565 $
Preis in Auktionswährung 420 GBP
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion NOONANS - 18. Februar 2025
VerkäuferNOONANS
Datum18. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
580 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion CNG - 23. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum23. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 22. November 2023
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum22. November 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Spink - 3. April 2023
VerkäuferSpink
Datum3. April 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Davissons Ltd. - 31. August 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum31. August 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Spink - 5. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Mai 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Spink - 18. November 2021
VerkäuferSpink
Datum18. November 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Heritage - 20. August 2021
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Heritage - 20. August 2021
VerkäuferHeritage
Datum20. August 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion London Coins - 6. Dezember 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 27. November 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum27. November 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion DNW - 3. November 2020
VerkäuferDNW
Datum3. November 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. April 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. April 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1651 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
