GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Stack's Bowers
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1651
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (50)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1651 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1297, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 4.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum22. November 2023
ErhaltungF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum27. November 2020
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. April 2020
ErhaltungVF
Preis
