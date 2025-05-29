flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Unite 1651 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Unite 1651 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Morton & Eden Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeUnite
  • Jahr1651
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:11000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1651 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (53)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1651 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 157, welches bei Morton & Eden Ltd für 42.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. November 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
9737 $
Preis in Auktionswährung 7250 GBP
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Künker - 29. Januar 2025
VerkäuferKünker
Datum29. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
6257 $
Preis in Auktionswährung 6000 EUR
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungAU
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Spink - 9. Oktober 2024
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Spink - 9. Oktober 2024
VerkäuferSpink
Datum9. Oktober 2024
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Spink - 3. April 2023
VerkäuferSpink
Datum3. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion NOONANS - 9. März 2023
VerkäuferNOONANS
Datum9. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Spink - 8. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum8. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Stack's - 25. August 2022
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Stack's - 25. August 2022
VerkäuferStack's
Datum25. August 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion SINCONA - 19. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum19. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. Oktober 2021
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. September 2021
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Spink - 29. März 2021
VerkäuferSpink
Datum29. März 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Spink - 15. September 2020
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Spink - 15. September 2020
VerkäuferSpink
Datum15. September 2020
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1651 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungXF
Preis
