GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Morton & Eden Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9,1 g
- Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeUnite
- Jahr1651
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:11000 USD
Auktionspreise (53)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1651 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 157, welches bei Morton & Eden Ltd für 42.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. November 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
